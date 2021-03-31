Степанов: Україна повинна отримати близько 5 млн доз вакцин від COVID-19 у квітні-травні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Україна згідно укладених договорів повинна отримати близько 5 млн доз вакцин від COVID-19 у квітні-травні поточного року. Про це сказав міністр охорони здоров’я України максим Степанов під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
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"Згідно укладених договорів, ми повинні отримати 4,9 млн доз вакцини протягом двох місяців – квітень і травень цього року", - сказав Степанов.
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Крім цього, з його слів, потенційно ще є щонайменше 1,5 млн доз вакцини, які Україна повиння отримати.
"Коли я говорю "потенційно" - це наші домовленості з ЄС щодо отримання вакцин, які нам обіцяють найближчим часом відправити", - додав міністр.
Довідково
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
При цьому в четвер, 25 березня, до України з Китаю прибула перша партія із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Держлікслужба і Державний експертний центр МОЗ до 10 днів буде проводити лабораторний контроль вакцини. Після цього CoronaVac надійде для проведення щеплень від COVID-19. Пріоритет по використанню вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.
Раніше Степанов повідомляв, що Україна наразі очікує постачання 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в межах програми COVAX.