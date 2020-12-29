Степанов став потенційним донором кісткового мозку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зареєструвався в Українському реєстрі донорів кісткового мозку і офіційно став потенційним донором, передає кореспондент УНН.
Так, подія відбулась у рамках підписання меморандуму між Міністерством охорони здоров’я та представниками громадських організацій щодо розвитку напряму трансплантації кісткового мозку та популяризації донорства в Україні.
"Меморандум... допоможе консолідувати наші зусилля, щоб наша мрія здійснилась і ми мали повну трансплантаційну незалежність", - зазначив Степанов.
Він підкреслив, що коли мова йде про життя людей, "питання "скільки це коштує" навіть не повинно поставати".
Після короткого виступу міністр здав необхідний забір зразків ДНК, їх доправлять у лабораторію у Німеччині, і за кілька місяців після отримання результатів Степанова буде внесено до реєстру донорів.
За даними МОЗ, вартість обстеження зразків кожен з учасників має сплачувати власним коштом через офіційну платформу dobro.ua.
Як повідомлялося раніше в УНН, Трамп погодився стати донором плазми крові для хворих на COVID-19.