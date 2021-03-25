Степанов розповів про затримки з постачанням Covishield через заборону уряду Індії на експорт вакцин
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час візиту в пункт щеплення для людей похилого віку розповів, чи вплине заборона індійського уряду експорту вакцини на постачання AstraZeneca/Covishield в Україну, повідомляє кореспондент УНН.
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"Ми зараз працюємо і не припиняємо працювати з нашими індійськими партнерами щодо відвантаження ще 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca/Covishield. Дійсно, є проблеми з отриманням дозволу на експорт вакцин у тому, що стосується уряду Індії, який повинен надати нам дозвіл. Все одно працюємо по різних каналах, включили всі наші дипломатичні можливості: і Прем’єр-міністр, і Президент України, вчора я йому також доповідав“, - розповів міністр.
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Степанов наголосив, що МОЗ очікує затримок законтрактованих доз вакцин через заборону уряду Індії на експорт.
“Ми розуміємо, що буде затримка, але точну дату та обсяг після отримання підтвердження на експорт одразу повідомимо. (...) Згідно з контрактом, ми повинні були отримати до кінця березня ще 1,5 млн доз. Ми очікуємо від індійської сторони дозвіл на експорт вакцини”, — наголосив він.
Вакцинація в Україні
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою в Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
За даними МОЗ, загалом за період розгортання вакцинальної кампанії в Україні було проведено 155 587 щеплень. За останню добу кількість щеплень сягла 18 561 проведеного щеплення.
На сьогодні Міністерство охорони здоров’я зафіксувало 587 легких випадків побічних реакцій на застосування вакцини від коронавірусу, а також 3 випадки, коли пацієнтам був необхідний тимчасовий нагляд лікарів або надання відповідної медичної допомоги.