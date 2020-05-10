Степанов про відновлення роботи закладів торгівлі: немає обмежень щодо загальних розмірів торгівельної площі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що в Україні немає обмежень щодо відкриття торгівельних закладів за квадратурою, головне дотримуватись протиепідемічних заходів. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Згідно наших заходів та правил, у нас немає обмежень щодо загальних розмірів торгівельної площі. У нас є загальні правила, що мають дотримуватись заклади торгівлі: а саме, не більше ніж один покупець на 10 кв. м загальної площі, також мають стояти антисептики, кожні дві години – вологе прибирання, всі в масках і ще ряд заходів", - відповів Степанов на запитання, чи може відкритись заклад площею понад 300 квадратів.
Нагадаємо, що уряд ухвалив рішення про послаблення карантинних обмежень з 11 травня. Наступного тижня буде відновлена робота частини закладів, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів.