Степанов про відновлення роботи закладів торгівлі: немає обмежень щодо загальних розмірів торгівельної площі

"Згідно наших заходів та правил, у нас немає обмежень щодо загальних розмірів торгівельної площі. У нас є загальні правила, що мають дотримуватись заклади торгівлі: а саме, не більше ніж один покупець на 10 кв. м загальної площі, також мають стояти антисептики, кожні дві години – вологе прибирання, всі в масках і ще ряд заходів", - відповів Степанов на запитання, чи може відкритись заклад площею понад 300 квадратів.

Нагадаємо, що уряд ухвалив рішення про послаблення карантинних обмежень з 11 травня. Наступного тижня буде відновлена робота частини закладів, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів.