Степанов о возобновлении работы предприятий торговли: нет ограничений относительно общих размеров торговой площади

"Согласно нашим мероприятиям и правилам, у нас нет ограничений по общим размерам торговой площади. У нас есть общие правила, которых должны придерживаться учреждения торговли: а именно, не более чем один покупатель на 10 кв. м общей площади, также должны быть включены антисептики, каждые 2 часа - влажная уборка, все в масках и еще ряд мероприятий", - ответил Степанов на вопрос, могут ли открыться заведения площадью более 300 квадратов.

Напомним, что правительство приняло решение об ослаблении карантина с 11 мая. На следующей неделе будет возобновлена работа части заведений, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.