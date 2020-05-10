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Степанов о возобновлении работы предприятий торговли: нет ограничений относительно общих размеров торговой площади

Киев • УНН

 • 19570 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в Украине нет ограничений относительно открытия торговых точек по квадратуре, главное соблюдать противоэпидемические мероприятия. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Степанов о возобновлении работы предприятий торговли: нет ограничений относительно общих размеров торговой площади

"Согласно нашим мероприятиям и правилам, у нас нет ограничений по общим размерам торговой площади. У нас есть общие правила, которых должны придерживаться учреждения торговли: а именно, не более чем один покупатель на 10 кв. м общей площади, также должны быть включены антисептики, каждые 2 часа - влажная уборка, все в масках и еще ряд мероприятий", - ответил Степанов на вопрос, могут ли открыться заведения площадью более 300 квадратов.

Напомним, что правительство приняло решение об ослаблении карантина с 11 мая. На следующей неделе будет возобновлена работа части заведений, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

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