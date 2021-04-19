Степанов про подвійну мутацію COVID-19: він ще буде випробовувати нас на міцність

Цитата:

"Ми пройшли пікове захворювання. Пік захворюваності на COVID-19…Це третя хвиля, я вважаю, що ми пройшли і далі ми будемо йти на зниження захворівших. Але це в жодному разі не означає, що нам треба розслаблятися. Ще раз наголошую: дуже важливо, щоб ми дотримувалися правил. До того, ж в умовах тих мутацій, які супроводжують цей вірус. У нас є вже і "британський", і "південноафриканський" штам, і ми це побачили за тяжкістю захворювання", - розповів Степанов.

За його словами, наразі зафіксована ще одна мутація, так звана подвійна мутація у Великій Британії, Індії, Гонконзі.

"Вона ще важча ніж те, що ми бачили до сьогоднішнього дня. Тому він ще буде випробовувати нас на міцність. Я маю на увазі COVID-19", - сказав Степанов.

Доповнення

В районі затоки Каліфорнії виявили новий варіант коронавірусу. Варіант позначається як “подвійний мутант”, оскільки він несе дві мутації вірусу, які допомагають йому закріпитися на клітинах. Лікар UCSF доктор Пітер Чін-Хонг, експерт з інфекційних хвороб, назвав цей варіант “менш простим”.

В Африці виявлено новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2, який може містити в собі до 40 мутацій.

Раніше Степанов заявив, що “британський” штам COVID-19 поширений по всій Україні. Він втричі більш заразний, вражає молодшу вікову групу і викликає важкий перебіг хвороби.

4 березня МОЗ України офіційно заявив, що в країні зафіксували циркуляцію “британського” штаму коронавірусу, який є більш заразним, ніж звичайний. Цей варіант COVID-19 виявили у двох хворих із Івано-Франківської області. Київ повідомив про це Всесвітню організацію охорони здоров’я.