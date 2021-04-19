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Степанов о двойной мутации COVID-19: он еще будет испытывать нас на прочность

Степанов о двойной мутации COVID-19: он еще будет испытывать нас на прочность

Киев  •  УНН

 • 18320 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Мутации COVID-19 еще будут испытывать украинцев на прочность. Двойные мутации обнаруженные в других странах тяжелее, чем все то, что было до этого. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Мы прошли пиковое заболевание. Пик заболеваемости COVID-19... Это третья волна, я считаю, что мы прошли и дальше мы будем идти на снижение заболевших. Но это ни в коем случае не означает, что нам надо расслабляться. Еще раз подчеркиваю: очень важно, чтобы мы соблюдали правила. К тому же, в условиях тех мутаций, которые сопровождают этот вирус. У нас есть уже и "британский", и "южноафриканский" штамм, и мы это увидели по тяжести заболевания", - рассказал Степанов.

По его словам, сейчас зафиксирована еще одна мутация, так называемая двойная мутация в Великобритании, Индии, Гонконге.

"Она еще тяжелее чем то, что мы видели до сегодняшнего дня. Поэтому он еще будет испытывать нас на прочность. Я имею в виду COVID-19", - сказал Степанов.

Дополнение

В районе залива Калифорнии обнаружили новый вариант коронавируса. Вариант обозначается как "двойной мутант", поскольку он несет две мутации вируса, которые помогают ему закрепиться на клетках. Врач UCSF доктор Питер Чин-Хонг, эксперт по инфекционным болезням, назвал этот вариант "менее простым".

В Африке обнаружен новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, который может включать в себя до 40 мутаций.

Ранее Степанов заявил, что "британский" штамм COVID-19 распространен по всей Украине. Он втрое более заразен, поражает младшую возрастную группу и вызывает тяжелое течение болезни.

4 марта Минздрав Украины официально заявил, что в стране зафиксировали циркуляцию "британского" штамма коронавируса, который является более заразным, чем обычный. Этот вариант COVID-19 обнаружили у двух больных из Ивано-Франковской области. Киев сообщил об этом Всемирной организации здравоохранения.

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