Степанов о двойной мутации COVID-19: он еще будет испытывать нас на прочность

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Мутации COVID-19 еще будут испытывать украинцев на прочность. Двойные мутации обнаруженные в других странах тяжелее, чем все то, что было до этого. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент УНН.