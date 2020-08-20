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Степанов представив в.о. ректора Донецького медуніверситету

Степанов представив в.о. ректора Донецького медуніверситету

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Під час робочої поїздки на схід України міністр охорони здоров’я Максим Степанов представив в.о. ректора Донецького національного медичного університету Майю Єрмолаєву, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМУ.

"Війна внесла серйозні корективи у роботу Донецького національного медичного університету. Але завдяки його команді заклад вдалося зберегти. Так, поки не в тому вигляді, який був до війни. Але ми плануємо повернути університету провідне місце серед закладів медичної освіти. І перший вагомий крок на шляху до цього — призначення нової виконувачки обов’язків ректора. Майя Єрмолаєва все своє лікарське і наукове життя працювала у Донецькому національному медичному університеті і розуміє, які кроки треба зробити для відновлення провідних позицій закладу", — розповів очільник МОЗ.

Повідомляється, що станом на сьогодні у ДНМУ навчається 2718 студентів. По закінченні 2019-2020 навчального року випускниками ДНМУ є 223 студенти.

"Підготовка медичних кадрів – нагальне питання для нас. Адже наразі близько 5000 лікарських посад залишаються неукомплектованими, серед них і медико-профілактичного профілю: лікарі-інфекціоністи, лікарі-епідеміологи, лікарі-вірусологи. Потреба у лікарях-педіатрах також зростає кожного року", — наголосив Максим Степанов.

Також Міністр охорони здоров’я розповів про завершення роботи над планом створення Донецької обласної лікарні, яка, окрім того, стане високоспеціалізованою університетською клінікою.

Як повідомляв УНН, раніше Степанов заявив, що у Міністерства охорони здоров’я є амбітний проект щодо будівництва багатопрофільної лікарні в Донецькій області.

Українські Національні Новини

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