Степанов анонсував створення багатопрофільної лікарні на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Міністерства охорони здоров’я є амбітний проект щодо будівництва багатопрофільної лікарні в Донецькій області. Про це сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу після робочої поїздки на Донеччину, передає УНН.
“В нас є амбітний проект щодо будівництва багатопрофільної лікарні в Донецькій області. Ми зараз з головою обласної адміністрації подивилися, відповідно, місце, де повинна бути розташована ця лікарня. Вони зробили проект, розробили всі розрахунки. Я вважаю, що це необхідно збудувати в Донецькій області, щоб була така найсучасніша лікарня, яка тільки може бути”, - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що вони сьогодні відвідали обласну дитячу лікарню у Слов’янську.
“Теж в нас є проект щодо реконструкції діючих приміщень і будівництва нових приміщень. Щоб ми додали дитячу хірургію, щоб ми теж зробили сучасну обласну лікарню”, - додав Максим Степанов.
Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов відправився у відрядження на Донеччину, де відвідав лікарні у Краматорську та Слов’янську.