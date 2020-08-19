Степанов анонсував створення багатопрофільної лікарні на Донеччині

“В нас є амбітний проект щодо будівництва багатопрофільної лікарні в Донецькій області. Ми зараз з головою обласної адміністрації подивилися, відповідно, місце, де повинна бути розташована ця лікарня. Вони зробили проект, розробили всі розрахунки. Я вважаю, що це необхідно збудувати в Донецькій області, щоб була така найсучасніша лікарня, яка тільки може бути”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що вони сьогодні відвідали обласну дитячу лікарню у Слов’янську.

“Теж в нас є проект щодо реконструкції діючих приміщень і будівництва нових приміщень. Щоб ми додали дитячу хірургію, щоб ми теж зробили сучасну обласну лікарню”, - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов відправився у відрядження на Донеччину, де відвідав лікарні у Краматорську та Слов’янську.