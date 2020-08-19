Степанов відправляється у відрядження на Донеччину

"Я зараз знаходжусь у місті Мерефа у Харківській області, прямую на схід - у відрядження до Слов'янська та Краматорська. У мене там дуже обширна програма, я хочу відвідати Донецький національний медичний університет, лікарні у Краматорську та Слов’янську... Побачити ті проблеми, з якими вони стикаються, знайти шляхи вирішення цих проблемних питань – це все лежить у нашій площині щодо реформування системи охорони здоров’я", - зазначив Степанов.

За його словами, для того, щоб правильно реформувати медицину - потрібно на власні очі бачити та розуміти проблеми лікарів, пацієнтів.

Нагадаємо, в Україні понад 96 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 1967.