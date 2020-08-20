Степанов представил и.о. ректора Донецкого медуниверситета

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83591 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102017 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126884 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107450 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127463 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101293 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102118 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104053 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101960 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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Степанов представил и.о. ректора Донецкого медуниверситета

Степанов представил и.о. ректора Донецкого медуниверситета

Киев  •  УНН

 • 17366 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Во время рабочей поездки на восток Украины министр здравоохранения Максим Степанов представил и.о. ректора Донецкого национального медицинского университета Майю Ермолаеву, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"Война внесла серьезные коррективы в работу Донецкого национального медицинского университета. Но благодаря его команде заведение удалось сохранить. Да, пока не в том виде, который был до войны. Но мы планируем вернуть университету ведущее место среди учреждений медицинского образования. И первый важный шаг на пути к этому - назначение новой исполняющей обязанности ректора. Майя Ермолаева всю свою докторскую и научную жизнь работала в Донецком национальном медицинском университете и понимает, какие шаги нужно сделать для восстановления ведущих позиций заведения", - рассказал глава Минздрава.

Сообщается, что на сегодня в ДНМУ учится 2718 студентов. По окончании 2019-2020 учебного года выпускниками ДНМУ будут 223 студента.

"Подготовка медицинских кадров - важный вопрос для нас. Ведь сейчас около 5000 врачебных должностей остаются неукомплектованными, среди них и медико-профилактического профиля: врачи-инфекционисты, врачи-эпидемиологи, врачи-вирусологи. Потребность в врачах-педиатрах также растет каждый год", - отметил Максим Степанов.

Также Министр здравоохранения рассказал о завершении работы над планом создания Донецкой областной больницы, которая, кроме того, станет высокоспециализированной университетской клиникой.

Как сообщал УНН, ранее Степанов заявил, что у Министерства здравоохранения есть амбициозный проект по строительству многопрофильной больницы в Донецкой области.

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