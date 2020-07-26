Степанов пояснив, за яких умов ПЛР-тест може показати хибно негативний результат

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Якщо гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, знаходитися у нижчих дихальних шляхах при взятті мазка, то ПЛР-тест може показати хибно негативний результат. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“У більшості випадків вірус, якщо людина інфікована COVID-19, він є в ротоглотці і коли береться мазок, то звичайно при тестуванні, це вже показує, що людина хвора на COVID-19. Але, водночас, він може знаходитися у нижчих дихальних шляхах й в такому випадку може бути хибно негативний результат”, - сказав Степанов.

Також за його словами, це залежить від кваліфікації фахівців.

Нагадаємо, Степанов пояснив, чи треба ПЛР-тестування при перельотах Україною.

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