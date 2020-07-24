Степанов пояснив, чи треба ПЛР-тестування при перельотах Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Пасажири, які здійснюють внутрішні перельоти Україною, не потребують проведення ПЛР-тестувань на COVID-19 в аеропортах. Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Всередині держави, коли є перельоти, то не потребують (пасажири - ред.) проведення ПЛР-тестувань (на COVID-19 - ред.). У нас достатньо чітко визначений механізм, кому саме проводяться ПЛР-тестування. Хочу його нагадати. Це всі люди, які мають ознаки коронавірусної хвороби. Тобто, мають симптоми коронавірусної хвороби”, - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що ПЛР-тест призначає лікар, якщо у людини є симптоми COVID-19.
“Окрім того, ПЛР-тестування проходять всі люди, які мали близькі контакти з підтвердженим хворим на коронавірусну хворобу. Також проходять медичні працівники, раз на 14 днів, працівники Національної поліції, Національної гвардії, які безпосередньо мають великі контакти, працюючи в патрулюванні, або в інший спосіб. Тобто, у нас достатньо чітко визначено, хто проходить ПЛР-тестування безкоштовно за рахунок держави. Такої опції, як проходження в аеропортах людям, які роблять внутрішні перельоти - в нас не встановлено, і я думаю, що в нас не існує жодної причини це встановлювати”, - додав Максим Степанов.
Нагадаємо, інфекціоніст розповів про необхідність "ковід"-тестування вчителів перед початком навчального року.