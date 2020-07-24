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Степанов пояснил, надо ли ПЦР-тестирование при перелетах Украиной

Степанов пояснил, надо ли ПЦР-тестирование при перелетах Украиной

Киев  •  УНН

 • 20697 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Пассажиры, которые осуществляют внутренние перелеты Украиной, не требуют проведения ПЦР-тестов на COVID-19 в аэропортах. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Внутри государства, когда есть перелеты, то не требуют (пассажиры - ред.) проведения ПЦР-тестов (на COVID-19 - ред.). У нас достаточно четко определен механизм, кому именно проводятся ПЦР-тестирования. Хочу его напомнить. Это все люди, которые имеют признаки коронавирусной болезни. То есть, имеют симптомы коронавирусной болезни", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что ПЦР-тест назначает врач, если у человека есть симптомы COVID-19.

"Кроме того, ПЦР-тестирование проходят все люди, которые имели тесные контакты с подтвержденным больным коронавирусной болезнью. Также проходят медицинские работники, раз в 14 дней, работники Национальной полиции, Национальной гвардии, которые непосредственно имеют обширные контакты, работая в патрулировании, или другим способом. То есть, у нас достаточно четко определено, кто проходит ПЦР-тестирование бесплатно за счет государства. Такой опции, как прохождение в аэропортах людям, которые делают внутренние перелеты - у нас не установлено, и я думаю, что у нас нет ни одной причины это устанавливать", - добавил Максим Степанов.

Напомним, инфекционист рассказал о необходимости "ковид"-тестирования учителей перед началом учебного года.

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