Степанов пояснил, при каких условиях ПЦР-тест может показать ложно отрицательный результат

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 99139 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108388 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113241 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 144098 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114299 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137484 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103353 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102739 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105002 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102249 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Степанов пояснил, при каких условиях ПЦР-тест может показать ложно отрицательный результат

Степанов пояснил, при каких условиях ПЦР-тест может показать ложно отрицательный результат

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. Если острая респираторная болезнь COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, находиться в низших дыхательных путях при взятии мазка, то ПЦР-тест может показать ложно отрицательный результат. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"В большинстве случаев вирус, если человек инфицирован COVID-19, он есть в ротоглотке и когда берется мазок, то обычно при тестировании, это уже показывает, что человек болен COVID-19. Но, в то же время, он может находиться в низших дыхательных путях и в таком случае может быть неправильно отрицательный результат", - сказал Степанов.

Также по его словам, это зависит от квалификации специалистов.

Напомним, Степанов пояснил, надо ли ПЦР-тестирование при перелетах по Украине.

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