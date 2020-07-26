Степанов пояснил, при каких условиях ПЦР-тест может показать ложно отрицательный результат
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Если острая респираторная болезнь COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, находиться в низших дыхательных путях при взятии мазка, то ПЦР-тест может показать ложно отрицательный результат. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"В большинстве случаев вирус, если человек инфицирован COVID-19, он есть в ротоглотке и когда берется мазок, то обычно при тестировании, это уже показывает, что человек болен COVID-19. Но, в то же время, он может находиться в низших дыхательных путях и в таком случае может быть неправильно отрицательный результат", - сказал Степанов.
Также по его словам, это зависит от квалификации специалистов.
Напомним, Степанов пояснил, надо ли ПЦР-тестирование при перелетах по Украине.