Степанов пояснив, чому МОЗ збільшило інтервал між першим і другим щепленням від Covid-19

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“Згідно з дослідженнями, які були проведені у Великій Британії, Канаді, Франції та інших країнах, які раніше почали вакцинацію разом із компанією AstraZeneca, аби досягти більшої ефективності від введеної вакцини треба, щоб період між першим і другим щепленням оптимально був до 12 тижнів. Наші імунологи вивчили це питання і рекомендували МОЗ збільшити інтервал з 4 до 12 тижнів. Це пов’язано виключно з підвищенням ефективності вакцини, з більшим захистом людини від цієї важкої хвороби”, — розповів міністр.

Деталі

Також Степанов спростував побоювання українців вакцинуватися від Сovid-19 через можливі побічні реакції.

“При здійсненні 62 тис. щеплень на вчора у нас було 362 незначних побічних реакцій. Це менше 0,5% від загальної кількості. Відтак, щодо страхів, які є в людей щодо країн ЄС, які призупинили відповідні щеплення вакциною AstraZeneca: я впевнений, що це тимчасова дія. Бо регулятор зараз вивчає чи можливо, щоб побічна реакція була саме такою на вакцинацію AstraZeneca. І вчора була заява європейського регулятора — жодного зв’язку між тромбозом і вакцинацією не встановлено”, — додав міністр.

Доповнення

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) як і раніше вважає, що переваги вакцини AstraZeneca від COVID-19 переважують ризики. В Україні вакцинація проводиться Covishield/AstraZeneca. Серйозних нарікань на почуття з боку провакцинованих українців зафіксовано не було. Станом на 16 березня в черзі на вакцинацію було майже 270 тис. українців.