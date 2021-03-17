Степанов объяснил, почему Минздрав увеличил интервал между первой и второй прививкой от Covid-19

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Министерство здравоохранения увеличило интервал между первой и второй прививкой до 12 недель чтобы усилить иммунный ответ на введенную вакцину. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

Цитата

"Согласно исследованиям, которые были проведены в Великобритании, Канаде, Франции и других странах, которые раньше начали вакцинацию вместе с компанией AstraZeneca, чтобы достичь большей эффективности от введенной вакцины надо, чтобы период между первой и второй прививкой оптимально был до 12 недель. Наши иммунологи изучили этот вопрос и рекомендовали МЗ увеличить интервал с 4 до 12 недель. Это связано исключительно с повышением эффективности вакцины, с большим защитой человека от этой тяжелой болезни ", - рассказал министр.

Детали

Также Степанов опроверг опасения украинцев вакцинироваться от Сovid-19 из-за возможных побочных реакций.

"При осуществлении 62 тыс. прививок на вчера у нас было 362 незначительные побочные реакции. Это менее 0,5% от общего количества. Поэтому, относительно страхов, которые есть у людей в отношении стран ЕС, которые приостановили соответствующие прививки вакциной AstraZeneca: я уверен, что это временное действие. Потому регулятор сейчас изучает возможно ли, чтобы побочная реакция была именно такой на вакцинацию AstraZeneca. И вчера было заявление европейского регулятора - никакой связи между тромбозом и вакцинацией не установлено", - добавил министр.

Дополнение

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) по-прежнему считает, что преимущества вакцины AstraZeneca от COVID-19 перевешивают риски. В Украине вакцинация проводится Covishield/AstraZeneca. Серьезных нареканий на самочувствие со стороны провакцинированных украинцев зафиксировано не было. По состоянию на 16 марта в очереди на вакцинацию было почти 270 тыс. украинцев.

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