Степанов: наше завдання – не допустити колапсу медичної системи під час третьої хвилі COVID-19

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"Третя хвиля мене не те що лякає, а тримає у напруженні, тому що це дуже важкий період. Думаю, що ще мінімум два-три тижні у нас може відбуватися зростання по різних регіонах. І це дійсно важкий період, бо третя хвиля ще супроводжується новим штамом вірусу. Дуже багато важких хворих і це дійсно викликає велику напругу у лікарів. Наші критерії покликані не допустити колапсу медичної системи", - зазначив Степанов.

Деталі

Так, міністр пояснив, основні критерії, за якими визначається "кольоровий" рівень епідеміологічної безпеки регіонів.

"Критерії, по яких визначається червоний рівень, – це завантаженість ліжок, динаміка госпіталізації, відсоток виявлення захворюваності на коронавірусну хворобу – від загальної кількості тестувань. Але все виключно йде, щоб не допустити колапс медичної системи", - наголосив Степанов.

Доповнення

За даними МОЗ, поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 26 березня, зважаючи на показники, виглядає так:

“жовта” — один регіон: Херсонська область

“помаранчева” — 13 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівенська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області

“червона” — 11 регіонів: місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Черкаська та Чернівецька області.