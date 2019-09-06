Стефанчук розраховує, що закон про імпічмент підтримають не менше ніж 254 нардепи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук висловив переконання, що проект закону про імпічмент підтримають щонайменше 254 народних депутатів. Про це він заявив журналістам у п’ятницю, передає кореспондент УНН.
"Цей законопроєкт буде стояти у порядку денному. Я глибоко переконаний, що він також отримає підтримку не менше ніж у 254 голоси народних депутатів", - сказав Стефанчук.
Додамо, що, згідно з календарним планом, пленарні засідання Верховної Ради України плануються з 10 по 13 вересня.
Нагадаємо, закон про імпічмент Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту 29 серпня.
Зокрема, проектом закону пропонується надати Верховній Раді повноваження усунути президента з посади в порядку імпічменту виключно у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.