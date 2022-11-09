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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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Ставки на НОК: Favbet відкрив тоталізатор на вибори президента Олімпійського комітету

Ставки на НОК: Favbet відкрив тоталізатор на вибори президента Олімпійського комітету

Київ • УНН

 • 458557 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Беттінговий сервіс Favbet почав приймати ставки на вибори президента Національного олімпійського комітету України, які відбудуться 17 листопада. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт компанії.

Деталі

Найбільше шансів на перемогу букмекери нині дають олімпійському чемпіону Жану Беленюку, тому коефіцієнт у нього найменший - 1,65. На перемогу нинішнього міністра молоді і спорту Вадима Гутцайта ставки приймають з коефіцієнтом 2,65, біатлоністки Олени Білосюк - з коефіцієнтом 10. Найменше букмекери вірять у перемогу Ігоря Малинського - коефіцієнт на його перемогу 11.

Нагадаємо

Вибори нового президента НОК відбудуться 17 листопада під час XXXVII звітно-виборної Генеральної асамблеї НОК України. На цю посаду претендують четверо кандидатів: міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, олімпійські чемпіони Жан Беленюк, Олена Білосюк та директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Ігор Малинський. Останні 17 років НОК очолював Сергій Бубка, який цьогоріч відмовився від участі у виборах.

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