Ставки на НОК: Favbet відкрив тоталізатор на вибори президента Олімпійського комітету

Деталі

Найбільше шансів на перемогу букмекери нині дають олімпійському чемпіону Жану Беленюку, тому коефіцієнт у нього найменший - 1,65. На перемогу нинішнього міністра молоді і спорту Вадима Гутцайта ставки приймають з коефіцієнтом 2,65, біатлоністки Олени Білосюк - з коефіцієнтом 10. Найменше букмекери вірять у перемогу Ігоря Малинського - коефіцієнт на його перемогу 11.

Нагадаємо

Вибори нового президента НОК відбудуться 17 листопада під час XXXVII звітно-виборної Генеральної асамблеї НОК України. На цю посаду претендують четверо кандидатів: міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, олімпійські чемпіони Жан Беленюк, Олена Білосюк та директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Ігор Малинський. Останні 17 років НОК очолював Сергій Бубка, який цьогоріч відмовився від участі у виборах.