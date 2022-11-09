Ставки на НОК: Favbet открыл тотализатор на выборах президента Олимпийского комитета

Детали

Больше всего шансов на победу букмекеры сейчас дают олимпийскому чемпиону Жану Беленюку, поэтому коэффициент у него наименьший – 1,65. На победу нынешнего министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта ставки принимают с коэффициентом 2,65, биатлонистки Елены Белосюк – с коэффициентом 10. Меньше всего букмекеры верят в победу Игоря Малинского – коэффициент на его победу 11.

Напомним

Выборы нового президента НОК пройдут 17 ноября в ходе XXXVII отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК Украины. На эту должность претендуют четыре кандидата: министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, олимпийские чемпионы Жан Беленюк, Елена Белосюк и директор ННИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский. Последние 17 лет НОК возглавлял Сергей Бубка, отказавшийся в этом году от участия в выборах.