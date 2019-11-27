Став відомим склад українців на дебютні гонки Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Тренерський штаб збірної України з біатлону оприлюднив склад на перші гонки етапу Кубка світу, який пройде в шведському Естерсунді, повідомляє УНН з посиланням на "biathlon.com.ua".
30-го листопада першими відкривати програму Кубку світу розпочнуть учасники одиночної змішаної естафети. Україна тут буде представлена дуетом Анастасії Меркушиної і Артем Тищенка.
В цей же день пройде змішана естафета. Ростер "жовто-блакитних" у даних перегонах виглядатиме так: Віта Семеренко, Дар'я Блашко, Артем Прима і Дмитро Підручний.
Примітно, що склади були затверджені на сьогоднішній раді тренерів збірної України.
Додамо також, програма першого етапу Кубка світу включатиме в себе міксти, спринти, індивідуальні гонки і класичні естафети.
Нагадаємо, що саме дует Тищенко - Меркушина принесла Україні першу медаль минулорічного Кубку світу.