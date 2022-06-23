Статус кандидата: Зеленський назвав рішення Євроради унікальним та історичним моментом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Європейської ради надати Україні статус кандидата на членство в ЄС, пише УНН.
Цитата
“Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах України та ЄС. Вдячний Шарлю Мішелю, Урсулі фон дер Ляйен і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України — в ЄС”, — написав Зеленський у Twitter.
Контекст
23 червня Європейська рада надала Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС.
Нагадаємо
Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статусу кандидата та опублікувала рекомендації для держави. Виконавчий орган блоку включив умови, з якими Києву доведеться зустрітися у майбутньому з питань, пов’язаних із верховенством закону, правосуддям та боротьбою з корупцією.
Очікувалось, що лідери ЄС у Брюсселі підтримають рекомендацію Європейської комісії від минулого тижня про надання Україні та Молдові статусу кандидатів у члени ЄС, згідно з проектом висновків саміту ЄС від 21 червня.
При цьому Україна готова виконати сім рекомендацій Європейської комісії щодо членства в Євросоюзі до кінця року.