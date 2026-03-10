$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
14:11 • 5478 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
12:33 • 15677 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
11:27 • 20556 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 32027 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 43526 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 51024 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 83607 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 53303 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 58622 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 56069 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
Старт плей-оф Ліги чемпіонів 2025/26 - розклад перших матчів 1/8 фіналу

Київ • УНН

 • 946 перегляди

Десятого березня розпочинається стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за участю 16 команд. Офіційним транслятором усіх поєдинків турніру в Україні є MEGOGO.

Старт плей-оф Ліги чемпіонів 2025/26 - розклад перших матчів 1/8 фіналу

Після перерви один із найочікуваніших футбольних тижнів сезону - плей‑офф Ліги чемпіонів 2025/26 - офіційно розпочинається, передає УНН.

Деталі

Уже 10 березня на головних європейських аренах свої перші матчі на стадії 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів зіграють 16 команд. У наступний, чвертьфінальний етап за підсумками двоматчевих протистоянь кваліфікуються 8 команд.

Отож, європейські гранди повертаються до боротьби за головний трофей клубного футболу, і ці ігри будуть насичені інтригою, напругою та високою інтенсивністю. В Україні офіційним транслятором матчів Ліги Чемпіонів є MEGOGO.

У вівторок, 10 березня, відбудуться чотири зустрічі, серед яких - і поєдинки з участю топклубів:

  • Галатасарай - Ліверпуль (19:45 за Києвом);
    • Аталанта - Баварія Мюнхен (22:00);
      • Атлетіко Мадрид - Тоттенгем Хотспур (22:00);
        • Ньюкасл Юнайтед - Барселона (22:00).

          Наступного дня, 11 березня, буде зіграно ще 4 поєдинки.

          • Байєр - Арсенал (19:45 за Києвом);
            • ПСЖ - Челсі (22:00);
              • Реал Мадрид - Манчестер Сіті (22:00);
                • Буде/Глімт - Спортінг (22:00).

                  Усі пари на 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА визначено - результати жеребкування27.02.26, 14:43 • 3440 переглядiв

                  Станіслав Кармазін

                  СпортСвіт