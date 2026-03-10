Старт плей-оф Ліги чемпіонів 2025/26 - розклад перших матчів 1/8 фіналу
Київ • УНН
Десятого березня розпочинається стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за участю 16 команд. Офіційним транслятором усіх поєдинків турніру в Україні є MEGOGO.
Після перерви один із найочікуваніших футбольних тижнів сезону - плей‑офф Ліги чемпіонів 2025/26 - офіційно розпочинається, передає УНН.
Деталі
Уже 10 березня на головних європейських аренах свої перші матчі на стадії 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів зіграють 16 команд. У наступний, чвертьфінальний етап за підсумками двоматчевих протистоянь кваліфікуються 8 команд.
Отож, європейські гранди повертаються до боротьби за головний трофей клубного футболу, і ці ігри будуть насичені інтригою, напругою та високою інтенсивністю. В Україні офіційним транслятором матчів Ліги Чемпіонів є MEGOGO.
У вівторок, 10 березня, відбудуться чотири зустрічі, серед яких - і поєдинки з участю топклубів:
- Галатасарай - Ліверпуль
(19:45 за Києвом);
- Аталанта - Баварія Мюнхен
(22:00);
- Атлетіко Мадрид - Тоттенгем Хотспур (22:00);
- Ньюкасл Юнайтед - Барселона
(22:00).
Наступного дня, 11 березня, буде зіграно ще 4 поєдинки.
- Байєр - Арсенал (19:45 за Києвом);
- ПСЖ - Челсі (22:00);
- Реал Мадрид - Манчестер Сіті (22:00);
- Буде/Глімт - Спортінг (22:00).
