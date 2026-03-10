Старт плей-офф Лиги чемпионов 2025/26 - расписание первых матчей 1/8 финала

После перерыва одна из самых ожидаемых футбольных недель сезона - плей-офф Лиги чемпионов 2025/26 - официально начинается, передает УНН.

Подробности

Уже 10 марта на главных европейских аренах свои первые матчи на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов сыграют 16 команд. В следующий, четвертьфинальный этап по итогам двухматчевых противостояний квалифицируются 8 команд.

Итак, европейские гранды возвращаются к борьбе за главный трофей клубного футбола, и эти игры будут насыщены интригой, напряжением и высокой интенсивностью. В Украине официальным транслятором матчей Лиги Чемпионов является MEGOGO.

Во вторник, 10 марта, состоятся четыре встречи, среди которых – и поединки с участием топ-клубов:

Галатасарай - Ливерпуль (19:45 по Киеву);

Аталанта - Бавария Мюнхен (22:00);

Атлетико Мадрид - Тоттенхэм Хотспур (22:00);

Ньюкасл Юнайтед - Барселона (22:00).

На следующий день, 11 марта, будут сыграны еще 4 поединка.

Байер - Арсенал (19:45 по Киеву);

ПСЖ - Челси (22:00);

Реал Мадрид - Манчестер Сити (22:00);

Будё/Глимт - Спортинг (22:00).

