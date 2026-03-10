Старт плей-офф Лиги чемпионов 2025/26 - расписание первых матчей 1/8 финала
Киев • УНН
Десятого марта начинается стадия 1/8 финала Лиги чемпионов с участием 16 команд. Официальным транслятором всех поединков турнира в Украине является MEGOGO.
После перерыва одна из самых ожидаемых футбольных недель сезона - плей-офф Лиги чемпионов 2025/26 - официально начинается, передает УНН.
Подробности
Уже 10 марта на главных европейских аренах свои первые матчи на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов сыграют 16 команд. В следующий, четвертьфинальный этап по итогам двухматчевых противостояний квалифицируются 8 команд.
Итак, европейские гранды возвращаются к борьбе за главный трофей клубного футбола, и эти игры будут насыщены интригой, напряжением и высокой интенсивностью. В Украине официальным транслятором матчей Лиги Чемпионов является MEGOGO.
Во вторник, 10 марта, состоятся четыре встречи, среди которых – и поединки с участием топ-клубов:
- Галатасарай - Ливерпуль
(19:45 по Киеву);
- Аталанта - Бавария Мюнхен
(22:00);
- Атлетико Мадрид - Тоттенхэм Хотспур (22:00);
- Ньюкасл Юнайтед - Барселона
(22:00).
На следующий день, 11 марта, будут сыграны еще 4 поединка.
- Байер - Арсенал (19:45 по Киеву);
- ПСЖ - Челси (22:00);
- Реал Мадрид - Манчестер Сити (22:00);
- Будё/Глимт - Спортинг (22:00).
