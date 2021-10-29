Старшого помічника лідера М'янми засуджено до 20 років тюремного ув'язнення - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Старший помічник поваленого лідера М'янми Аунг Сан Су Чжі, Він Хтейн, був засуджений до 20 років ув'язнення в п'ятницю за звинуваченням у державній зраді, повідомили BBC Burmese і Радіо "Вільна Азія" (RFA), передає УНН.
Деталі
79-річного Віна Хтейна заарештували після лютневого перевороту, який занурив М'янму в хаос, поклавши край десятиліттю демократії та економічних реформ.
"Віна Хтейна було засуджено до 20 років тюремного ув'язнення за статтею 124а спеціальним судом", - повідомив його адвокат М'їнт Твін, додавши, що вони подадуть апеляцію.
Напередодні свого арешту через три дні після перевороту він сказав місцевим ЗМІ, що військовий путч був "нерозумним" і що хунта "повела (країну) у хибному напрямку".
Хтейн вважається правою рукою Су Чжі.
Колишній член парламенту – перший високопоставлений член Національної ліги за демократію Аунг Сан Су Чжі, теж може бути засуджена хунтою після судового розгляду.
Су Чжі загрожує ціла низка звинувачень, за якими вона може бути ув'язнена на десятиліття, від незаконного ввезення рацій до порушення правил коронавірусу.
Вона вперше дала свідчення в суді хунти у вівторок.
ЗМІ заборонили бути присутніми на судовому процесі Су Чжі у спеціальному суді у військовій столиці Нейп'їдо, а хунта нещодавно заборонила її юридичній команді спілкуватися зі ЗМІ.
Додамо
За даними місцевої наглядової групи, у М'янмі з моменту державного перевороту 1 лютого відбулися заворушення, в ході яких пройшли загальнонаціональні акції протесту та понад 1 200 осіб було вбито силами безпеки військової хунти.
DAILY UPDATE 29/10
1220 killed (+1)
9386 total arrests (+41)
1954 evading warrant (+0)
brief https://t.co/EsiS2NZPdZ
detained https://t.co/rD1am3CqFN
fatalities https://t.co/KYuwx17rzq
sentenced https://t.co/KM1Hbd6GyC pic.twitter.com/0t1uZYrehK