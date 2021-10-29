Старший помощник лидера Мьянмы приговорен к 20 годам тюремного заключения - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Старший помощник свергнутого лидера Мьянмы Аунг Сан Су Чжи, Вин Хтейн, был приговорен к 20 годам заключения в пятницу по обвинению в государственной измене, сообщили BBC Burmese и Радио "Свободная Азия" (RFA), передает УНН.
Детали
79-летний Вин Хтейн был арестован после февральского переворота, который погрузил Мьянму в хаос, положив конец десятилетию демократии и экономическим реформам.
"Вин Хтейн былаприговорен к 20 годам тюремного заключения по статье 124а специальным судом", - сообщил его адвокат Мьинт Твин, добавив, что они подадут апелляцию.
Накануне своего ареста через три дня после переворота он сказал местным СМИ, что военный путч был "глупым" и что хунта "повела (страну) в ложном направлении".
Хтейн считается правой рукой Су Чжи.
Бывший член парламента – первый высокопоставленный член Национальной лиги за демократию Аунг Сан Су Чжи, тоже может быть осуждена хунтой после судебного разбирательства.
Су Чжи грозит ряд обвинений, по которым она может быть заключена на десятилетие, от незаконного ввоза раций до нарушения правил коронавируса.
Она впервые дала показания в суде хунты во вторник.
СМИ запретили присутствовать на судебном процессе Су Чжи в специальном суде в военной столице Нейпьидо, а хунта недавно запретила ее юридической команде общаться со СМИ.
Добавим
По данным местной наблюдательной группы, в Мьянме с момента государственного переворота 1 февраля произошли беспорядки, в ходе которых прошли общенациональные акции протеста и более 1 200 человек были убиты силами безопасности военной хунты.
DAILY UPDATE 29/10
1220 killed (+1)
9386 total arrests (+41)
1954 evading warrant (+0)
brief https://t.co/EsiS2NZPdZ
detained https://t.co/rD1am3CqFN
fatalities https://t.co/KYuwx17rzq
sentenced https://t.co/KM1Hbd6GyC pic.twitter.com/0t1uZYrehK