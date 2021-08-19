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У М'янмі з часу путчу вбито тисячу мирних жителів - правозахисники

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. З моменту військового перевороту у М'янмі, вчиненого більш ніж пів року тому, силовики вбили у країні понад тисячу мирних жителів. Про це йдеться в опублікованій у середу, 18 серпня, доповіді "Асоціації підтримки політичних в'язнів" (AAPP), передає УНН із посиланням на DW. Кількість вбитих у середу зросла до 1006, але реальне число жертв, ймовірно, набагато вище, повідомив заступник голови AAPP Ко Бо Гі.

Цитата

Поки військові перебуватимуть при владі, вони продовжуватимуть “вбивати молодь, професіоналів, таких як лікарі та вчителі, чоловіків, жінок та дітей”, зазначив представник AAPP. Військові вбивають “не тільки наше життя, але й майбутнє країни та демокртичні надії”, додав він, цитує інформагенція AFP.

Також правозахисники звинувачують військову хунту у використанні пандемії коронавірусу як зброї проти свого народу. Дотепер у М’янмі зафіксовано 360 тисяч випадків зараження та 13,6 тисячі смертей людей, в яких підтвердили інфікування. У багатьох місцях персонал лікарень оголосив страйк на знак протесту проти хунти.

Військові регулярно застосовували бойові патрони проти демонстрантів на мітингах. Проте щоденні протести тривають. У червні військове керівництво країни заявило, що в сутичках з демонстрантами загинули 90 силовиків.

Військовий переворот у М’янмі

Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

DAILY UPDATE (18/08)

1006 killed by this junta
7338 total arrested since coup
5730 currently detained/sentenced
1984 evading arrest warrant

brief https://t.co/2rvF1dWKpD
detained https://t.co/FATJu8OvVF
fatalities https://t.co/ehmnYHy4rR
releases https://t.co/txdRO0JGWx pic.twitter.com/0rTjAoCYFx

— AAPP (Burma) (@aapp_burma) August 18, 2021

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