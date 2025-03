У М'янмі з часу путчу вбито тисячу мирних жителів - правозахисники

Цитата

Поки військові перебуватимуть при владі, вони продовжуватимуть “вбивати молодь, професіоналів, таких як лікарі та вчителі, чоловіків, жінок та дітей”, зазначив представник AAPP. Військові вбивають “не тільки наше життя, але й майбутнє країни та демокртичні надії”, додав він, цитує інформагенція AFP.

Також правозахисники звинувачують військову хунту у використанні пандемії коронавірусу як зброї проти свого народу. Дотепер у М’янмі зафіксовано 360 тисяч випадків зараження та 13,6 тисячі смертей людей, в яких підтвердили інфікування. У багатьох місцях персонал лікарень оголосив страйк на знак протесту проти хунти.

Військові регулярно застосовували бойові патрони проти демонстрантів на мітингах. Проте щоденні протести тривають. У червні військове керівництво країни заявило, що в сутичках з демонстрантами загинули 90 силовиків.

Військовий переворот у М’янмі

Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

DAILY UPDATE (18/08)



1006 killed by this junta

7338 total arrested since coup

5730 currently detained/sentenced

1984 evading arrest warrant



brief https://t.co/2rvF1dWKpD

detained https://t.co/FATJu8OvVF

fatalities https://t.co/ehmnYHy4rR

releases https://t.co/txdRO0JGWx pic.twitter.com/0rTjAoCYFx

— AAPP (Burma) (@aapp_burma) August 18, 2021