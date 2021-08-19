В Мьянме с момента путча убиты тысячи мирных жителей - правозащитники

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Пока военные будут находиться у власти, они будут продолжать “убивать молодежь, профессионалов, таких как врачи и учителя, мужчин, женщин и детей”, отметил представитель AAPP. Военные убивают “не только нашу жизнь, но и будущее страны и демокртични надежды”, добавил он, цитирует информагентство AFP.
Также правозащитники обвиняют военную хунту в использовании пандемии коронавируса как оружия против своего народа. До сих пор в Мьянме зафиксировано 360 тысяч случаев заражения и 13,6 тысячи смертей людей, у которых подтвердили инфицирования. Во многих местах персонал больниц объявил забастовку в знак протеста против хунты.
Военные регулярно применяли боевые патроны против демонстрантов на митингах. Однако ежедневные протесты продолжаются. В июне военное руководство страны заявило, что в столкновениях с демонстрантами погибли 90 силовиков.
Военный переворот в Мьянме
Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.
Аун Сан Су Чжи и президент страны Вин Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.
DAILY UPDATE (18/08)
1006 killed by this junta
7338 total arrested since coup
5730 currently detained / sentenced
1984 evading arrest warrant
brief https://t.co/2rvF1dWKpD
detained https://t.co/FATJu8OvVF
fatalities https://t.co/ehmnYHy4rR
releases https://t.co/txdRO0JGWx pic.twitter.com/0rTjAoCYFx
— AAPP (Burma) (@aapp_burma) August 18, 2021