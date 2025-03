В Мьянме с момента путча убиты тысячи мирных жителей - правозащитники

Цитата

Пока военные будут находиться у власти, они будут продолжать “убивать молодежь, профессионалов, таких как врачи и учителя, мужчин, женщин и детей”, отметил представитель AAPP. Военные убивают “не только нашу жизнь, но и будущее страны и демокртични надежды”, добавил он, цитирует информагентство AFP.

Также правозащитники обвиняют военную хунту в использовании пандемии коронавируса как оружия против своего народа. До сих пор в Мьянме зафиксировано 360 тысяч случаев заражения и 13,6 тысячи смертей людей, у которых подтвердили инфицирования. Во многих местах персонал больниц объявил забастовку в знак протеста против хунты.

Военные регулярно применяли боевые патроны против демонстрантов на митингах. Однако ежедневные протесты продолжаются. В июне военное руководство страны заявило, что в столкновениях с демонстрантами погибли 90 силовиков.

Военный переворот в Мьянме

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года. Аун Сан Су Чжи и президент страны Вин Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

DAILY UPDATE (18/08)



1006 killed by this junta

7338 total arrested since coup

5730 currently detained / sentenced

1984 evading arrest warrant



— AAPP (Burma) (@aapp_burma) August 18, 2021