Священний шотландський камінь привезли до Лондона для коронації
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Вперше за 25 років стародавній символ монархії Шотландії урочисто покинув Единбурзький замок, де зберігався поруч із коштовностями корони, та вирушив до Лондона, щоб стати частиною коронації короля Чарльза, пише УНН з посиланням на ВВС.
Деталі
Його не вивозили з Шотландії з 1996 року, коли його було офіційно повернено після 700-річної відсутності.
152-кілограмовий камінь, захоплений у шотландців королем Англії Едуардом I у 1296 році, везуть у Вестмінстерське абатство в Лондоні для церемонії 6 травня.
Посадовці Единбурзького замку, де він зберігається разом із коштовностями шотландської корони, провели спеціальну церемонію тимчасового прощання з легендарним каменем, який виїхав до Лондона пізно ввечері в четвер.
Камінь був перевезений на південь з Единбурга під посиленою охороною і буде поміщений під коронаційним кріслом в абатстві під час інтронізації Чарльза.
Легенда свідчить, що камінь був доставлений зі Святої Землі через Єгипет, Сицилію та Іспанію до Ірландії, а потім поміщений у монастир у Сконі, Шотландія у 9 столітті. Потім він століттями використовувався під час інавгурації шотландських королів.
Доповнення
Камінь далеко не єдиний знаковий атрибут коронації британського короля. Як раніше повідомляв УНН, Папа Франциск подарував фрагменти, ймовірно, Істинного Хреста, на якому був розіп'ятий Ісус, щоб вони стали частиною нового процесійного хреста, який використовуватиметься на коронації.
Після "модифікації" для більшої зручності, король Чарльз одягне корону з цілісного золота, яка інкрустована рубінами, аметистами, сапфірами, гранатами, топазами та турмалінами, що є центральним елементом Crown Jewels, великої колекції королівських регалій, розміщеної в лондонському Тауері, яка приваблює понад мільйон відвідувачів на рік. Востаннє її носила королева Єлизавета II на своїй коронації у 1953 році.
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