Священный шотландский камень привезли в Лондон для коронации

Детали

Его не вывозили из Шотландии с 1996 года, когда он был официально возвращен после 700-летнего отсутствия.

152-килограммовый камень, захваченный у шотландцев королем Англии Эдуардом I в 1296 году, везут в Вестминстерское аббатство в Лондоне для церемонии 6 мая.

Чиновники Эдинбургского замка, где он хранится вместе с драгоценностями шотландской короны, провели специальную церемонию временного прощания с легендарным камнем, который уехал в Лондон поздно вечером в четверг.

Камень был перевезен на юг из Эдинбурга под усиленной охраной и будет помещен под коронационным креслом в аббатстве во время интронизации Карла.

Легенда гласит, что камень был доставлен из Святой Земли через Египет, Сицилию и Испанию в Ирландию, а затем помещен в монастырь в Сконе, Шотландия в 9 веке. Затем он веками использовался во время инаугурации шотландских королей на протяжении веков.

Дополнение

Камень далеко не единственный знаковый атрибут коронации британского короля. Как ранее сообщал УНН, Папа Франциск подарил фрагменты, вероятно, Истинного Креста, на котором был распят Иисус, чтобы они стали частью нового прецессионного креста, который будет использоваться на коронации.

После "модификации" для большего удобства, король Карл наденет корону из цельного золота, инкрустированную рубинами, аметистами, сапфирами, гранатами, топазами и турмалинами, которая является центральным элементом Crown Jewels, обширной коллекции королевских регалий, размещенной в лондонском Тауэре, которая привлекает более миллиона посетителей в год. Последний раз ее носила королева Елизавета II на своей коронации в 1953 году.

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