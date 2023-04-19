Папа Римський подарував уламки хреста Ісуса Христа на коронацію короля Чарльза
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Папа Франциск подарував фрагменти, ймовірно, Істинного Хреста, на якому був розіп'ятий Ісус, щоб вони стали частиною нового процесійного хреста, який використовуватиметься на коронації британського короля наступного місяця. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Новий хрест, виготовлений із переробленого срібла разом із валлійським сланцем і регенерованим деревом, був подарунком від короля Церкві в Уельсі на відзначення її сторіччя у 2020 році. Він очолить коронаційну процесію у Вестмінстерському абатстві в Лондоні 6 травня.
На ньому зображені два маленькі уламки реліквії, подаровані Папою, які мають форму хреста за дорогоцінним каменем з рожевого кришталю.
«На знак екуменічного жесту Уельський хрест буде включати реліквію Істинного Хреста, особистий подарунок Папи Франциска Його Величності королю в ознаменування коронації», — заявила Церква в Уельсі, філія англіканської церкви у заяві.
Після коронації хрест буде розділено між англіканською та римсько-католицькою церквами Уельсу.
«Його дизайн говорить про нашу християнську віру, нашу спадщину, наші ресурси і нашу прихильність до сталого розвитку», — сказав Ендрю Джон, англіканський архієпископ Уельський, який благословив хрест на службі в середу.
«Ми також раді, що його перше використання полягатиме в тому, щоб проводити їх величність у Вестмінстерському абатстві на службі коронації».
Додамо
Чарльз має тісні зв'язки із Уельсом. Як спадкоємець британського престолу, він носив стародавній титул принца Уельського, доки не став королем у вересні минулого року після смерті своєї матері, королеви Єлизавети. Його син і спадкоємець Вільям тепер принц Уельський.