Папа Римский подарил обломки креста Иисуса Христа на коронацию короля Чарльза
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Папа Франциск подарил фрагменты, вероятно, Истинного Креста, на котором был распят Иисус, чтобы они стали частью нового процессионного креста, который будет использоваться на коронации британского короля в следующем месяце. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Новый крест, изготовленный из переработанного серебра вместе с валлийским сланцем и регенерированным деревом, был подарком от короля Церкви в Уэльсе на празднование ее столетия в 2020 году. Он возглавит коронационную процессию в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 6 мая.
На нем изображены два маленьких обломка реликвии, подаренные Папой, которые имеют форму креста за драгоценным камнем из розового хрусталя.
«В знак экуменического жеста Уэльский крест будет включать реликвию Истинного Креста, личный подарок Папы Франциска Его Величеству королю в ознаменование коронации», — заявила Церковь в Уэльсе, филиал англиканской церкви в заявлении.
После коронации крест будет разделен между англиканской и римско-католической церквями Уэльса.
«Его дизайн говорит о нашей христианской вере, нашем наследии, наших ресурсах и нашей приверженности устойчивому развитию», — сказал Эндрю Джон, англиканский архиепископ Уэльский, который благословил крест на службе в среду.
«Мы также рады, что его первое использование будет заключаться в том, чтобы проводить их величество в Вестминстерском аббатстве на службе коронации».
Добавим
Чарльз имеет тесные связи с Уэльсом. Как наследник британского престола, он носил древний титул принца Уэльского, пока не стал королем в сентябре прошлого года после смерти своей матери, королевы Елизаветы. Его сын и наследник Уильям теперь принц Уэльский.