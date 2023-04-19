Папа Римский подарил обломки креста Иисуса Христа на коронацию короля Чарльза

ukru
10:03 • 33854 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 104586 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 103922 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 119099 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 105510 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 125033 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 121079 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108536 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102448 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113340 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 109092 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 118785 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 100840 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 103190 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 85049 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 195156 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 225719 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 165589 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 171698 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 207750 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 30059 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 104700 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 113413 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 129470 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 164559 просмотра
Актуальное
Папа Римский подарил обломки креста Иисуса Христа на коронацию короля Чарльза

Папа Римский подарил обломки креста Иисуса Христа на коронацию короля Чарльза

Киев • УНН

 • 741881 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Папа Франциск подарил фрагменты, вероятно, Истинного Креста, на котором был распят Иисус, чтобы они стали частью нового процессионного креста, который будет использоваться на коронации британского короля в следующем месяце. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Новый крест, изготовленный из переработанного серебра вместе с валлийским сланцем и регенерированным деревом, был подарком от короля Церкви в Уэльсе на празднование ее столетия в 2020 году. Он возглавит коронационную процессию в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 6 мая.

На нем изображены два маленьких обломка реликвии, подаренные Папой, которые имеют форму креста за драгоценным камнем из розового хрусталя.

«В знак экуменического жеста Уэльский крест будет включать реликвию Истинного Креста, личный подарок Папы Франциска Его Величеству королю в ознаменование коронации», — заявила Церковь в Уэльсе, филиал англиканской церкви в заявлении.

После коронации крест будет разделен между англиканской и римско-католической церквями Уэльса.

«Его дизайн говорит о нашей христианской вере, нашем наследии, наших ресурсах и нашей приверженности устойчивому развитию», — сказал Эндрю Джон, англиканский архиепископ Уэльский, который благословил крест на службе в среду.

«Мы также рады, что его первое использование будет заключаться в том, чтобы проводить их величество в Вестминстерском аббатстве на службе коронации».

Добавим

Чарльз имеет тесные связи с Уэльсом. Как наследник британского престола, он носил древний титул принца Уэльского, пока не стал королем в сентябре прошлого года после смерти своей матери, королевы Елизаветы. Его сын и наследник Уильям теперь принц Уэльский.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы