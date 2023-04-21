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Король Чарльз влаштує три вечірки в саду на честь коронації

Король Чарльз влаштує три вечірки в саду на честь коронації

Київ • УНН

 • 612110 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Букінгемський палац оголосив, про три садові вечірки з нагоди святкування коронації. Це невід'ємна частина традиційного королівського календаря започаткованого ще королевою Вікторією. Кожен з таких заходів зазвичай відвідує понад 8000 гостей, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Букінгемський палац оголосив, що король Чарльз III планує організувати три садові вечірки з нагоди святкування коронації. Тисячі гостей зберуться на галявинах Букінгемського палацу 3 травня, за три дні до історичної церемонії у Вестмінстерському абатстві, і знову 9 травня - через три дні після великого дня. 4 липня під час Холірудського тижня в палаці Холірудхаус в Единбурзі відбудеться ще одна вечірка в саду.

Вечірки в саду - невід'ємна частина традиційного королівського календаря - будуть першими за правління короля. 

Також відбудуться ще дві вечірки у саду, організовані іншими членами королівської родини з дозволу короля. Щорічна вечірка в саду Not Forgotten Association, яка відбудеться 16 травня у Букінгемському палаці, пройде під головуванням герцогині Единбурзької. 

Остання вечірка в саду буде організована на честь 150-річчя Королівського клубу собаківництва та організована герцогом та герцогинею Глостерськими у Букінгемському палаці 24 травня. 

Вечірки в саду проводяться в Букінгемському палаці з 1860-х років, коли королева Вікторія започаткувала так звані «сніданки», хоча вони відбувалися у другій половині дня.

Доповнення

Чарльз III буде офіційно коронований разом із Каміллою вже 6 травня. На коронацію були запрошені члени королівської родини та високопосадовці з усього світу, а також високопоставлені члени британської королівської родини, включаючи спадкоємця престолу принца Вільяма та його родину.

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