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Король Карл устроит три вечеринки в саду в честь коронации

Король Карл устроит три вечеринки в саду в честь коронации

Киев • УНН

 • 612107 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Букингемский дворец объявил, о трех садовых вечеринках по случаю празднования коронации. Это неотъемлемая часть традиционного королевского календаря основанного еще королевой Викторией. Каждое из таких мероприятий обычно посещает более 8000 гостей, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Букингемский дворец объявил, что король Карл III планирует организовать три садовые вечеринки в королевских дворцах по случаю празднования коронации. Тысячи гостей соберутся на лужайках Букингемского дворца 3 мая, за три дня до исторической церемонии в Вестминстерском аббатстве, и снова 9 мая - через три дня после великого дня. 4 июля во время Холирудской недели во дворце Холирудхаус в Эдинбурге состоится еще одна вечеринка в саду.

Вечеринки в саду - неотъемлемая часть традиционного королевского календаря - будут первыми в правлении короля. 

Также состоятся две вечеринки в саду, организованные другими членами королевской семьи с разрешения короля. Ежегодная вечеринка в саду Not Forgotten Association, которая состоится 16 мая в Букингемском дворце, пройдет под председательством герцогини Эдинбургской.

Последняя вечеринка в саду будет организована в честь 150-летия Королевского клуба собаководства и организована герцогом и герцогиней Глостерскими в Букингемском дворце 24 мая.

Вечеринки в саду проводятся в Букингемском дворце с 1860-х годов, когда королева Виктория начала так называемые «завтраки», хотя они происходили во второй половине дня.

Дополнение

Карл III будет официально коронован вместе с Камиллой уже 6 мая. На коронацию были приглашены члены королевской семьи и высокопоставленные чиновники со всего мира, а также высокопоставленные члены британской королевской семьи, включая наследника престола принца Уильяма и его семью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 6 тысяч военнослужащих примут участие в коронации короля Карла III

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