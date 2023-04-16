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Понад 6 тисяч військовослужбовців візьмуть участь у коронації короля Карла III

Понад 6 тисяч військовослужбовців візьмуть участь у коронації короля Карла III

Київ • УНН

 • 579336 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Понад 6000 британських військовослужбовців візьмуть участь у коронації короля Карла III. Британський уряд заявив, що це буде найбільше урочисте розгортання британських сил за останні сім десятиліть, передає УНН з посиланням на Yahoo News.

Деталі

У міністерстві оборони Великобританії заявили, що тисячі солдатів, моряків та авіаторів супроводжуватимуть короля Карла III та Каміллу, королеву-дружину, між Букінгемським палацом та Вестмінстерським абатством на їх шляху до місця церемонії та назад.

З британських військових кораблів та армійських баз по всій країні пролунають артилерійські салюти, а згодом над палацом пролетять військові літаки — від "Спітфайрів" часів Другої світової війни до сучасних винищувачів.

Міністр оборони Бен Уоллес сказав, що це буде "захопливиа та гідна данина поваги" монарху, який також є головнокомандувачем збройних сил Великобританії.

Адмірал Тоні Радакін, начальник штабу оборони, заявив, що військова сторона коронації "відбиває багатовікові традиції, але вказує на невіддільну роль, яку збройні сили відіграють у сучасній Британії. Також це демонструє виняткові способи, якими держава підтримує націю, щодо стримування агресії та стабільності.

Сотні військовослужбовців із 35 країн Співдружності також візьмуть участь у церемонії коронації. Це буде перша коронація після коронації королеви Єлизавети II у 1953 році.

Доповнення

Чарльз буде офіційно коронований разом із Каміллою у 1000-річному абатстві вже 6 травня. На коронацію були запрошені члени королівської родини та високопосадовці з усього світу, а також високопоставлені члени британської королівської родини, включаючи спадкоємця престолу принца Вільяма та його родину. Молодший син Чарльза, принц Гаррі, який залишив королівські обов'язки у 2020 році, приїде з Каліфорнії, щоб взяти участь, але його дружина Меган та двоє їхніх маленьких дітей залишаться вдома.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Принц Гаррі відвідає коронацію Чарльза, Меган залишиться в Каліфорнії

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