Более 6 тысяч военнослужащих примут участие в коронации короля Карла III

Детали

В министерстве обороны Великобритании заявили, что тысячи солдат, моряков и авиаторов будут сопровождать короля Карла III и Камиллу, королеву-жену, между Букингемским дворцом и Вестминстерским аббатством на их пути к месту церемонии и обратно.

С британских военных кораблей и армейских баз по всей стране прозвучат артиллерийские салюты, а затем над дворцом пролетят военные самолеты — от "Спитфайров" времен Второй мировой войны до современных истребителей.

Министр обороны Бен Уоллес сказал, что это будет "захватывающая и достойная дань уважения" монарху, который также является главнокомандующим вооруженных сил Великобритании.

Адмирал Тони Радакин, начальник штаба обороны, заявил, что военная сторона коронации отображает многовековые традиции, но указывает на неотъемлемую роль, которую вооруженные силы играют в современной Британии. Также это демонстрирует исключительные способы, которыми государство поддерживает нацию, по сдерживанию агрессии и стабильности.

Сотни военнослужащих из 35 стран Содружества также примут участие в церемонии коронации. Это будет первая коронация после коронации королевы Елизаветы II в 1953 году.

Доплнение

Чарльз будет официально коронован вместе с Камиллой в 1000-летнем аббатстве уже 6 мая. На коронацию были приглашены члены королевской семьи и высокопоставленные чиновники со всего мира, а также высокопоставленные члены британской королевской семьи, включая наследника престола принца Уильяма и его семью. Младший сын Чарльза, принц Гарри, который оставил королевские обязанности в 2020 году, приедет из Калифорнии, чтобы принять участие, но его жена Меган и двое их маленьких детей останутся дома.

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