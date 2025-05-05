Сталий агробізнес - це розумні інвестиції

Економіка, екологія та ефективність можуть і повинні співіснувати, адже сталий агробізнес — це не про "менше прибутку заради довкілля", а про розумні інвестиції, що приносять вигоду і зараз, і в майбутньому.

Таку думку в статті AgroPortal.ua висловила керівниця групи експертизи із соціального комплаєнсу та сталих практик МХП Вікторія Нагірняк.

За її словами, Україна, як частина європейського аграрного ландшафту, має унікальний шанс не просто долучитися до нової аграрної політики, а стати лідером трансформацій у Східній Європі: "Розумне поєднання нашого потенціалу, сучасних практик, збереження довкілля та соціальної відповідальності може не лише підвищити конкурентоспроможність, але й стати новою моделлю для країн регіону".

У свою чергу незалежний експерт Владислав Седик додає, що в ЄС нарешті зрозуміли, що зарегулювали фермерство в межах впровадження зелених ініціатив, і воно стало неприбутковим. Однак сталий підхід, навпаки, може бути конкурентною перевагою. І Україна має всі шанси випередити Європу за впровадженням сучасних рішень і стати прикладом для європейських колег.

Завдяки меншій державній зарегульованості галузі Україна має перевагу в упровадженні сучасних рішень. Втім, станом на тепер для українського агровиробника залишається незрозумілим, які ініціативи в межах перегляду Green Deal будуть змінені. Ми інтегруємося у європейську спільноту і маємо зберегти баланс, щоб не імплементувати те, від чого європейці відмовляться. Тому маємо можливість вчитися на чужих помилках — зазначає він.

З правильним підходом, орієнтованим на інновації, європейське сільське господарство може створити стійку та сталу продовольчу систему для майбутнього, додає головний директор з питань сталого розвитку та керівник відділу сталого розвитку ЗЗР і корпоративних відносин групи компаній Syngenta Петра Лаукс.

На її переконання, потрібно зосередитися на трьох ключових сферах, щоб фермери отримали доступ до різноманітного та ефективного набору інструментів і могли відповідати на подвійний виклик: підвищення продуктивності за одночасного покращення екологічних результатів.

Мова йде про біоконтроль, зокрема ЄС потрібне спеціальне законодавство для прискорення схвалення біологічних продуктів для захисту рослин від шкідників і хвороб, а також нові геномні техніки, які можуть швидше забезпечити фермерів високоврожайними сортами та гібридами, стійкими до кліматичних змін, скорочуючи цикли селекції від 10 до кількох років.

"І цифровізація землеробства. Технології на зразок CROPWISE трансформують сільське господарство за допомогою ШІ, дистанційного моніторингу й аналітики даних, що дозволяє мати більш точні та стійкі методи ведення сільського господарства", — резюмує Петра Лаукс.