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Устойчивый агробизнес - это разумные инвестиции

Киев • УНН

 • 1512 просмотра

У Украины есть шанс стать лидером аграрных трансформаций в Восточной Европе, сочетая потенциал, современные практики и экологическую ответственность.

Устойчивый агробизнес - это разумные инвестиции

Экономика, экология и эффективность могут и должны сосуществовать, ведь устойчивый агробизнес — это не о "меньше прибыли ради окружающей среды", а о разумных инвестициях, которые приносят выгоду и сейчас, и в будущем.

Такое мнение в статье AgroPortal.ua высказала руководитель группы экспертизы по социальному комплаенсу и устойчивых практик МХП Виктория Нагирняк.

По ее словам, Украина, как часть европейского аграрного ландшафта, имеет уникальный шанс не просто присоединиться к новой аграрной политике, а стать лидером трансформаций в Восточной Европе: "Разумное сочетание нашего потенциала, современных практик, сохранения окружающей среды и социальной ответственности может не только повысить конкурентоспособность, но и стать новой моделью для стран региона".

В свою очередь независимый эксперт Владислав Седик добавляет, что в ЕС наконец осознали, что зарегулировали фермерство в рамках внедрения зеленых инициатив, и оно стало неприбыльным. Однако устойчивый подход, наоборот, может быть конкурентным преимуществом. И Украина имеет все шансы опередить Европу по внедрению современных решений и стать примером для европейских коллег.

Благодаря меньшей государственной зарегулированности отрасли Украина имеет преимущество во внедрении современных решений. Однако, на сегодня для украинского агропроизводителя остается непонятным, какие инициативы в рамках пересмотра Green Deal будут изменены. Мы интегрируемся в европейское сообщество и должны сохранить баланс, чтобы не имплементировать то, от чего европейцы откажутся. Поэтому имеем возможность учиться на чужих ошибках

— отметил он.

С правильным подходом, ориентированным на инновации, европейское сельское хозяйство может создать устойчивую и устойчивую продовольственную систему для будущего, добавляет главный директор по вопросам устойчивого развития и руководитель отдела устойчивого развития СЗР и корпоративных отношений группы компаний Syngenta Петра Лаукс.

По ее убеждению, нужно сосредоточиться на трех ключевых сферах, чтобы фермеры получили доступ к разнообразному и эффективному набору инструментов и могли отвечать на двойной вызов: повышение производительности при одновременном улучшении экологических результатов.

Речь идет о биоконтроле, в частности ЕС нужно специальное законодательство для ускорения одобрения биологических продуктов для защиты растений от вредителей и болезней, а также о новых геномных техниках, которые могут быстрее обеспечить фермеров высокоурожайными сортами и гибридами, устойчивыми к климатическим изменениям, сокращая циклы селекции от 10 до нескольких лет.

"И цифровизация земледелия. Технологии вроде CROPWISE трансформируют сельское хозяйство с помощью ИИ, дистанционного мониторинга и аналитики данных, что позволяет обеспечивать более точные и устойчивые методы ведения сельского хозяйства", — резюмирует Петра Лаукс.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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