Стало відомо, за які злочини в Україні найчастіше засуджують неповнолітніх

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. В Україні найчастіше неповнолітні відбувають покарання у виправних колоніях за вчинення крадіжок. Про це УНН повідомили у Держаній кримінально-виконавчій службі України у відповідь на запит.

“З числа засуджених, які тримаються у виховних колоніях, неповнолітні були засуджені найбільше за вчинення крадіжок”, — повідомили у ДКВС.

За інформацією служби, найбільше засуджених, а саме 48 осіб, станом на 1 жовтня цього року відбувають покарання у вигляді позбавлення волі в державній установі “Кременчуцька виховна колонія”.

Раніше УНН повідомляв, з початку року в Україні до виховних колоній прибуло 82 засуджених неповнолітніх осіб.

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