Стало известно, за какие преступления в Украине чаще всего осуждают несовершеннолетних

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Украине чаще всего несовершеннолетние отбывают наказание в исправительных колониях за совершение краж. Об этом УНН сообщили в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины в ответ на запрос.

"Из числа осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, несовершеннолетние чаще всего были приговорены за совершение краж", - сообщили в ГУИС.

По информации службы, больше всего осужденных, а именно 48 человек, по состоянию на 1 октября этого года отбывают наказание в виде лишения свободы в государственном учреждении "Кременчугская воспитательная колония".

Ранее УНН сообщал, с начала года в Украине в воспитательных колоний прибыло 82 осужденных несовершеннолетних.

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