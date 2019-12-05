Стало известно, за какие преступления в Украине чаще всего осуждают несовершеннолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Украине чаще всего несовершеннолетние отбывают наказание в исправительных колониях за совершение краж. Об этом УНН сообщили в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины в ответ на запрос.
"Из числа осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, несовершеннолетние чаще всего были приговорены за совершение краж", - сообщили в ГУИС.
По информации службы, больше всего осужденных, а именно 48 человек, по состоянию на 1 октября этого года отбывают наказание в виде лишения свободы в государственном учреждении "Кременчугская воспитательная колония".
Ранее УНН сообщал, с начала года в Украине в воспитательных колоний прибыло 82 осужденных несовершеннолетних.