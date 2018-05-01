Стало відомо, у яких регіонах зарплати українців зросли найбільше
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Лідерами за зростанням заробітних плат у порівнянні березень 2018 року до березня 2017 року стали Дніпропетровська та Закарпатська області. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Зокрема, за даними Держстатистики, у березні цього року порівняно з відповідним періодом минулого року зарплати українців, що проживають у Дніпропетровській області зросли на 30,4%, а у Закарпатській — на 27,7%.
Також значне зростання фіксується у таких областях як Житомирська — на 26,7%, Полтавська — на 26,4%, Запорізька — на 26,2%, Донецька — на 25,5%, Черкаська — на 25,4%. Вінницька та Чернівецька — на 25,1%.
Нагадаємо, у березні середня номінальна заробітна плата штатного працівника становила 8 382 грн, що на 24,1% більше, ніж у березні минулого року.