Стало известно, в каких регионах зарплаты украинцев выросли наиболее существенно
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Лидерами по росту заработных плат в сравнении март 2018 года к марту 2017 года стали Днепропетровская и Закарпатская области. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
В частности, по данным Госстатистики, в марте этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года зарплаты украинцев, проживающих в Днепропетровской области выросли на 30,4%, а в Закарпатской — на 27,7%.
Также значительный рост фиксируется в таких областях как Житомирская — на 26,7%, Полтавская — на 26,4%, Запорожская — на 26,2%, Донецкая — на 25,5%, Черкасская — на 25,4%, Винницкая и Черновицкая — на 25,1%.
Напомним, в марте средняя номинальная заработная плата штатного работника составила 8 382 грн, что на 24,1% больше, чем в марте прошлого года.