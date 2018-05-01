Стало известно, в каких регионах зарплаты украинцев выросли наиболее существенно

В частности, по данным Госстатистики, в марте этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года зарплаты украинцев, проживающих в Днепропетровской области выросли на 30,4%, а в Закарпатской — на 27,7%.

Также значительный рост фиксируется в таких областях как Житомирская — на 26,7%, Полтавская — на 26,4%, Запорожская — на 26,2%, Донецкая — на 25,5%, Черкасская — на 25,4%, Винницкая и Черновицкая — на 25,1%.

Напомним, в марте средняя номинальная заработная плата штатного работника составила 8 382 грн, что на 24,1% больше, чем в марте прошлого года.