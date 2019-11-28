Стало відомо, скільки витратили на організацію зустрічей Зеленського з іноземними дипломатами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. На організацію та проведення прийомів, зустрічей Президента України Володимиром Зеленським за участі іноземних дипломатів з дня його інавгурації та по 19 листопада витратили майже 2 млн. грн. Про це повідомили у Державному управлінні справами у відповідь на інформаційний запит УНН.
“За період з 20 травня по 19 листопада 2019 року...на організацію та проведення прийомів, зустрічей Президента України за участю іноземних дипломатів (витрачено —ред.) 1 934,4 тис. грн”, — йдеться у відповіді.
Нагадаємо, у ДУС розповіли, скільки витратили на закордонні візити делегацій на чолі зі Зеленським.
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