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Стало відомо, скільки витратили на організацію зустрічей Зеленського з іноземними дипломатами

Стало відомо, скільки витратили на організацію зустрічей Зеленського з іноземними дипломатами

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. На організацію та проведення прийомів, зустрічей Президента України Володимиром Зеленським за участі іноземних дипломатів з дня його інавгурації та по 19 листопада витратили майже 2 млн. грн. Про це повідомили у Державному управлінні справами у відповідь на інформаційний запит УНН.

“За період з 20 травня по 19 листопада 2019 року...на організацію та проведення прийомів, зустрічей Президента України за участю іноземних дипломатів (витрачено —ред.) 1 934,4 тис. грн”, — йдеться у відповіді.

Нагадаємо, у ДУС розповіли, скільки витратили на закордонні візити делегацій на чолі зі Зеленським.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент Естонії подарувала Зеленському велосипед

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