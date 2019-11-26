Президент Естонії подарувала Зеленському велосипед
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент Естонії подарувала Президенту України Володимиру Зеленському велосипед під час офіційного візиту. Відповідні фотографії опублікував блогер Євген Хурсін на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Президент Естонії подарувала Володимиру Зеленському велосипед під час його офіційного візиту в країну", - написав Євген Хурсін.
Додамо, раніше Зеленський розповів, чому не їздить на роботу на велосипеді, вказавши, що йому "не дозволяють" - через інформацію про реальну небезпеку для нього.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський з дружиною розпочав офіційний візит до Естонської Республіки.
У межах візиту заплановані переговори Глави держави з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд, а також зустрічі зі спікером Рійгікогу (парламенту) Естонії Хенном Пиллуаасом та прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом.
У Таллінні президенти України та Естонії візьмуть участь у роботі Цифрового форуму.