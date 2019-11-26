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Президент Естонії подарувала Зеленському велосипед

Президент Естонії подарувала Зеленському велосипед

Київ • УНН

 • 30403 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент Естонії подарувала Президенту України Володимиру Зеленському велосипед під час офіційного візиту. Відповідні фотографії опублікував блогер Євген Хурсін на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Президент Естонії подарувала Володимиру Зеленському велосипед під час його офіційного візиту в країну", - написав Євген Хурсін.

Додамо, раніше Зеленський розповів, чому не їздить на роботу на велосипеді, вказавши, що йому "не дозволяють" - через інформацію про реальну небезпеку для нього.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський з дружиною розпочав офіційний візит до Естонської Республіки.

У межах візиту заплановані переговори Глави держави з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд, а також зустрічі зі спікером Рійгікогу (парламенту) Естонії Хенном Пиллуаасом та прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом.

У Таллінні президенти України та Естонії візьмуть участь у роботі Цифрового форуму.

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