Зеленський розповів, чому не їздить на роботу на велосипеді
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що їздити на велосипеді на роботу не може через інформацію про реальну небезпеку його особистості. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу 1+1, передає УНН.
"Дуже складне запитання. Я з цим боровся і борюся. Я чесно скажу - мені не дозволяють. Через що... Не буду зараз називати прізвищ людей, від яких може бути небезпека. Ми отримуємо інформацію, через що мені не дозволяють. І було вже декілька прикладів, коли, скажімо, образно кажучи, зовсім було небезпечно", - сказав Зеленський відповідаючи на питання чому він не їздить на роботу на велосипеді.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський збирається зустрітися з українською громадою у Варшаві під час офіційного візиту до Польщі.