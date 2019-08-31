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Зеленський розповів, чому не їздить на роботу на велосипеді

Зеленський розповів, чому не їздить на роботу на велосипеді

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що їздити на велосипеді на роботу не може через інформацію про реальну небезпеку його особистості. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу 1+1, передає УНН.

"Дуже складне запитання. Я з цим боровся і борюся. Я чесно скажу - мені не дозволяють. Через що... Не буду зараз називати прізвищ людей, від яких може бути небезпека. Ми отримуємо інформацію, через що мені не дозволяють. І було вже декілька прикладів, коли, скажімо, образно кажучи, зовсім було небезпечно", - сказав Зеленський відповідаючи на питання чому він не їздить на роботу на велосипеді.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський збирається зустрітися з українською громадою у Варшаві під час офіційного візиту до Польщі.

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