Президент збирається зустрітися з українською громадою у Варшаві
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський збирається зустрітися з українською громадою у Варшаві під час офіційного візиту до Польщі. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
"У Варшаві ми зустрінемося з представниками української громади. Наших у Польщі близько 2 мільйонів. Ясна річ, з усіма за одну поїздку поспілкуватися нереально. Тому будемо робити це під час наступних візитів", - вказав він.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що домовився з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою оновити та перезавантажити двосторонню робочу групу, щоб трагічні епізоди спільного минулого не завадили будувати спільне та дружнє майбутнє.