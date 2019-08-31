Щоб минуле не завадило майбутньому: Зеленський і Дуда перезавантажать робочу групу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що домовився з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою оновити та перезавантажити двосторонню робочу групу, щоб трагічні епізоди спільного минулого не завадили будувати спільне та дружнє майбутнє. Про це він повідомив під час спільної з польським колегою пресконференції у Варшаві, передає кореспондент УНН.
"Чудово розумію, що напружені відносини між Україною та Польщею стали для наших недругів прекрасним подарунком, а отже ми не повинні цього робити. Ми домовилися оновити та перезавантажити двосторонню робочу групу , що буде працювати під патронатом обох президентів, президента Польщі та президента України. Задля того, аби всі темні плями минулого не завадили нашим народам будувати спільне світле майбутнє", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський зустрівся з Дудою у форматі тет-а-тет.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі, де перебуватиме з дводенним офіційним візитом.