Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде

"Очень сложный вопрос. Я с этим боролся и борюсь. Я честно скажу - мне не разрешают. Из-за ... Не буду сейчас называть фамилии людей, от которых может быть опасность. Мы получаем информацию, из-за чего мне не разрешают. И было уже несколько примеров, когда, скажем, образно говоря, совсем было опасно", - сказал Зеленский отвечая на вопрос, почему он не ездит на работу на велосипеде.

Напомним, Президент Владимир Зеленский собирается встретиться с украинской общиной в Варшаве во время официального визита в Польшу.