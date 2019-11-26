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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 35037 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 106915 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 93744 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед

Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед

Киев  •  УНН

 • 30401 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Эстонии подарила Президенту Украины Владимиру Зеленскому велосипед во время официального визита. Соответствующие фотографии опубликовал блогер Евгений Хурсин на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Президент Эстонии подарила Владимиру Зеленскому велосипед во время его официального визита в страну", - написал Евгений Хурсин.

Добавим, ранее Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, указав, что ему "не позволяют" - из-за информации о реальной опасности для него.

Напомним, сегодня Зеленский с женой начал официальный визит в Эстонскую Республику.

В рамках визита запланированы переговоры Главы государства с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а также встречи со спикером Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенни Пиллуаасом и премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

В Таллине президенты Украины и Эстонии примут участие в работе Цифрового форума.

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